Italo-Legende Fabio Quagliarella macht weiter

Der italienische Altstar Fabio Quagliarella setzt seine Karriere bei Sampdoria fort.

Der 38-Jährige unterschreibt beim Verein aus Genua einen neuen Einjahresvertrag bis Juni 2022. Der frühere Nationalspieler läuft seit 2016 für Sampdoria auf. In der abgelaufenen Saison traf er in 33 Ligaspielen 13 Mal. Quagliarella hat sich dafür entschieden, die Karriere fortzusetzen. Am Dienstag gibt Sampdoria die Vertragsverlängerung offiziell bekannt.

psc 1 Juni, 2021 12:04