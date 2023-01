YB-Stürmer Nsame könnte nach Italien zurückkehren

Jean-Pierre Nsame weckt offenbar mal wieder Interesse in der Serie A. Der Stürmer soll von gleich mehreren italienischen Erstligisten umgarnt werden.

Wie das italienische Online-Portal «tuttomercato.web» berichtet, könnte es Jean-Pierre Nsame zurück nach Italien ziehen. Demnach seien Sampdoria, Sassuolo, Monza, Verona und Cremonese am Nationalspieler Kameruns interessiert.

Vertraglich ist der 29-Jährige, der im ersten Halbjahr 2022 leihweise in Venedig spielte, derweil noch bis 2024 an die Young Boys gebunden. Für YB lief er in der aktuellen Saison in 24 Pflichtspielen auf und erzielte 16 Tore.

adk 12 Januar, 2023 15:45