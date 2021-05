Ranieri verkündet Sampdoria-Aus

Was in den letzten Wochen immer konkreter wurde, ist nun offiziell: Claudio Ranieri wird Sampdoria Genua verlassen.

Claudio Ranieri wird seinen in wenigen Wochen auslaufenden Vertrag bei Sampdoria Genua nicht verlängern. “Ich habe der Mannschaft heute gesagt, dass ich kein weiteres Jahr bleiben werde”, sagte der erfahrene 60-Jährige am Freitag. Damit wird das Heimspiel gegen Parma Calcio (Samstag, 20.45 Uhr) Ranieris letzte Partie auf der Sampdoria-Bank.

“In diesem Jahr haben wir gefightet und gekämpft und zahlreiche grossartige Spiele gemacht plus einige, die in die falsche Richtung liefen. Aber das ist Fussball”, so Ranieri, der Sampdoria im Oktober 2019 übernahm, vor dem Abstieg bewahrte und in dieser Saison auf einen respektablen 9. Platz führen wird.

Ob Ranieri zur kommenden Saison eine neue Herausforderung antreten wird, ist offen. Roberto D’Aversa (Parma Calcio), Luca Gotti (Udinese Calcio) und Paolo Zanetti (Venezia FC) werden in Genua als Nachfolgekandidaten gehandelt.

aoe 22 Mai, 2021 12:38