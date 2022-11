Alex Frei übt beim FCB die Dreierkette ein

Alex Frei nützt die WM-Pause beim FC Basel tatsächlich dazu, neue Spielsysteme einzuüben.

Der FCB-Coach will taktisch flexibler werden und künftig auch die Option haben, auf eine 3er-Abwehr zu setzen. Bislang spielten die Bebbi während der gesamten Saison ausschliesslich mit einer Viererkette. Dies könnte sich künftig also ändern. So geschehen beim Testspiel gegen den SV Sandhausen (0:0) am vergangenen Sonntag. Dabei setzte Frei auf ein 3-2-2-2. Auch das Auflaufen mit zwei Stürmern war in dieser Spielzeit bislang eine Seltenheit.

Torchancen erspielte sich der FCB bei der Nullnummer nur wenige. Immerhin klappte mit der neu formierten Abwehr alles. Diese wird wohl auch beim nächsten Test am 3. Dezember gegen Lausanne wieder so auflaufen.

psc 22 November, 2022 11:42