Basel scheitert mit Plänen für den Champions League-Final

Der Schweizerische Fussballverband, die Stadt Basel und der FC Basel wollten den Champions League-Final der Frauen im Jahr 2027 im St. Jakob-Park austragen. Dazu kommt es aber nicht.

Die UEFA hat sich stattdessen für Warschau als Austragungsort entschieden. Der SFV ist mit seinem Antrag beim europäischen Verband gescheitert. Nebst Basel bewarben sich auch Barcelona, Cardiff und eben Warschau für die Austragung.

In einer Mitteilung bedauert der SFV den negativen Entscheid. Eine erneute Bewerbung in der Zukunft wird in Betracht gezogen. Man werde eine solche zu gegebener Zeit prüfen.

Die UEFA hat ausserdem entschieden, dass der Champions League-Final der Männer im Jahr 2027 im Estadio Metropolitano in Madrid ausgetragen wird.

psc 12 September, 2025 10:11