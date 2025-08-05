Bitterer Ausfall für den FC Basel im Topspiel gegen YB
Der FC Basel muss im Topspiel gegen die Young Boys am Mittwochabend auf Flügelstürmer Bénie Traoré verzichten.
Der 22-jährige Ivorer fehlte verletzungsbedingt bereits beim 2:1-Heimsieg gegen GC am vergangenen Samstag. Auch gegen YB ist Traoré noch nicht mit von der Partie, wie aus dem Umfeld des FCB zu hören ist. Der Angreifer laboriert an einer Verstauchung am Sprunggelenk. Wie lange er ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt bzw. wird vom Klub nicht kommentiert. Zum Saisonauftakt bei der 1:2-Niederlage der Bebbi in St. Gallen stürmte Traoré noch während 90 Minuten.
Der ivorische Nationalspieler wechselte vor Jahresfrist für rund 4,5 Mio. Euro von Sheffield United nach Basel und hat sich dort als zuverlässige Kraft im Angriff etabliert.