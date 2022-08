Zugriffsrecht: Borussia Dortmund könnte FCB-Stürmer Bradley Fink zurückholen

Der FC Basel hat sich in dieser Woche den Schweizer Stürmer Bradley Fink von Borussia Dortmund gekrallt. Aufgegeben hat der BVB den 19-Jährigen allerdings noch längst nicht.

Wie die “Ruhr Nachrichten” berichten, hat sich der BVB für die Zukunft ein “Zugriffsrecht” für den 19-Jährigen gesichert. Eine Rückkaufoption sei zwar nicht verhandelt worden, doch Dortmund könnte sich den Angreifer wohl sichern, sobald der FCB einen Verkauf in Erwägung zieht. Je nach Entwicklung von Fink wird ein Auslandstransfer für das Supertalent früher oder später ohnehin wieder zum Thema. In Dortmund sind die Türen definitiv nicht geschlossen.

Erst einmal will sich der Youngster nun aber beim FC Basel durchsetzen und im St. Jakob-Park für Furore sorgen. Bereits am Sonntag könnte er beim Auswärtsspiel im Cup in Allschwil sein Debüt im neuen Trikot geben.

psc 19 August, 2022 14:30