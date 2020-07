Der FC Basel schielt auf einen Chiasso-Spielmacher

Der französisch-algerische Spielmacher Sofian Bahloul von Challenge Ligist Chiasso weckt das Interesse des FC Basel und eines Serie A-Klubs.

Aufsteiger Crotone hat italienischen Medienberichten zufolge seine Scouts bereits in die Schweiz geschickt, um den 20-jährigen Offensivspieler genau unter die Lupe zu nehmen. Sofian Bahloul spielt seit zweieinhalb Jahren im Tessin und hat für Chiasso in dieser Saison in 30 Ligaspielen zehn Treffer und sieben Assists beigesteuert.

Der Youngster soll inzwischen auch beim FC Basel auf dem Zettel stehen. Vielleicht geht es für den Youngster also auch in der Super League weiter.

psc 29 Juli, 2020 13:54