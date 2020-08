Double perfekt: YB ist Cupsieger 2020

Joker Marvin Spielmann schiesst die Young Boys im Cupfinal gegen den FC Basel mit einem Treffer in der 89. Minute ins Glück.

Die Berner setzen sich gegen den FC Basel nach 0:1-Rückstand mit 2:1 durch und küren sich zum 7. Mal in der Vereinsgeschichte zum Schweizer Cupsieger. Es ist der erste Cuperfolg seit 33 Jahren und das erste Double seit 62 Jahren.

In der ersten Halbzeit ist der FCB mindestens ebenbürtig und geht durch einen Kopfball von Abwehrchef Omar Alderete nach einer Ecke in der 42. Minute sogar in Führung.

Der Ausgleich von YB gelingt nach einer herrlichen Flachpass-Kombination Torjäger Jean-Pierre Nsame in der 50. Minute.

Das Team von Gerardo Seoane kann vor allem in der Schlussphase und auch dank seiner Joker aufdrehen und die Partie in günstige Bahnen lenken. Joker Marvin Spielmann trifft mit einem Distanzschuss kurz vor Schluss. Davor kommen auch die Basler zu einigen hochkarätigen Chancen, können diese aber nicht nutzen.

Während YB den zweiten Titel in dieser Saison feiert, gehen die Bebbi leer aus.

psc 30 August, 2020 19:21