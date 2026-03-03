SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Tabellenführer in 3. Liga

Ex-FCB-Coach Timo Schultz bringt den VfL Osnabrück an die Spitze

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 3 März, 2026 11:11
Der frühere Basler Trainer Timo Schultz kommt mit dem deutschen Drittligisten VfL Osnabrück so richtig in Fahrt.

Die Mannschaft ist in diesem Kalenderjahr noch immer ungeschlagen. Osnabrück hat in der 3. Liga nun sogar erstmals die Tabellenführung übernommen. Aus den vergangenen sieben Ligaspielen resultierten fünf Siege und zwei Unentschieden. Einer der Baumeister der höchst erfolgreichen Phase ist Timo Schultz.

Der 48-Jährige hat den Trainerposten in Osnabrück im vergangenen Sommer übernommen. Davor war er während eines Jahres ohne Job: Nach dem sehr kurzen Engagement beim FCB (Juli bis September 2023) heuerte er noch während einem halben Jahr beim 1. FC Köln an, konnte den zwischenzeitlichen Abstieg in der Saison 2023/24 jedoch nicht verhindern.

Danach wurde es für ihn persönlich schwierig. In dieser Saison konnte er immerhin bei einem ambitionierten Drittligisten anheuern. Dort verlief der Saisonstart mit einem frühen Aus im Landespokal Niedersachsen gegen einen unterklassigen Verein nicht nach Wunsch. Inzwischen läuft es jedoch für Osnabrück. Die Rückkehr in die 2. Bundesliga nach zwei Jahren 3. Liga ist das grosse Ziel und wird von Schultz auch so formuliert. «Wir sind oben dabei, wir wollen aufsteigen. Es sind heute wieder drei Punkte mehr geworden, das gefällt mir ganz gut», sagte er am vergangenen Samstag nach dem 3:1-Sieg gegen Erzgebirge Aue gegenüber «Magenta Sport».

