EXKLUSIV: Edon Zhegrova kehrt zum FC Basel zurück

Der FC Basel ist bei seinen Bemühungen erfolgreich: Edon Zhegrova kehrt ans Rheinknie zurück.

Wie 4-4-2.ch in Erfahrung bringen konnte, steht der kosovarische Nationalspieler beim FCB kurz vor der Unterschrift eines Dreijahresvertrags mit Option auf eine weitere Spielzeit. Edon Zhegrova war von Februar 2019 bis Ende Juni 2020 vom belgischen Erstligisten KRC Genk an die Bebbi ausgeliehen und wusste zu gefallen. Eine Kaufoption in Höhe von 3,5 Mio. Franken wollte und konnte der FCB aus finanziellen Gründen nicht nutzen.

Nun kehrt Zhegrova doch zum Super League-Klub zurück: Die Bebbi überweisen insgesamt 3 Millionen Euro nach Belgien. Genk ist den Baslern aber entgegengekommen und erlaubt eine Zahlung über insgesamt drei Tranchen.

Der 21-Jährige ist nach Kaly Sene (19) in dieser Transferperiode die zweite Verstärkung des FCB auf dem offensiven Flügel.

psc 2 September, 2020 16:59