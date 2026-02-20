Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

Der FC Basel lädt alle Guggen, Cliquen und Fasnachtsverein zum Bummelsonntag in den St. Jakob-Park ein.

Die «drei scheenschte Dääg» ereignen sich in Basel vom kommenden Montag bis Mittwoch. Dann hat der FCB für alle Fasnächtler zweite Priorität. Mitte März könnte dies aber bereits wieder anders aussehen. Für das Heimspiel gegen Servette am 15. März können sich interessierte Guggen, Cliquen und Fasnachtsvereine anmelden und die Partie für den Spezialpreis von 10 Franken im St. Jakob-Park vor Ort miterleben. Die Plätze befinden sich im Sektob B oder G.

Der FCB hofft auf einen stimmungsvollen Bummelsonntag im Joggeli.