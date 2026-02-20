SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Zu Spezialpreis

Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 Februar, 2026 13:36
Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

Der FC Basel lädt alle Guggen, Cliquen und Fasnachtsverein zum Bummelsonntag in den St. Jakob-Park ein.

Die «drei scheenschte Dääg» ereignen sich in Basel vom kommenden Montag bis Mittwoch. Dann hat der FCB für alle Fasnächtler zweite Priorität. Mitte März könnte dies aber bereits wieder anders aussehen. Für das Heimspiel gegen Servette am 15. März können sich interessierte Guggen, Cliquen und Fasnachtsvereine anmelden und die Partie für den Spezialpreis von 10 Franken im St. Jakob-Park vor Ort miterleben. Die Plätze befinden sich im Sektob B oder G.

Der FCB hofft auf einen stimmungsvollen Bummelsonntag im Joggeli.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Wegen einer Sperre

Der FC Basel darf Neuzugang Becir Omeragic noch nicht einsetzen

20.02.2026 - 14:08
Zu Spezialpreis

Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

20.02.2026 - 13:36
Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

20.02.2026 - 09:52
Finanzielle Überlegungen waren wichtiger

FCB-Sportchef Stucki bezeichnet Adjetey-Abgang als Tragödie

19.02.2026 - 17:41
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

19.02.2026 - 11:52
Viele Wechsel

Der FC Basel kündigt im Sommer «extreme Fluktuation» im Kader an

19.02.2026 - 10:26
Sportchef gibt Auskunft

Daniel Stucki erklärt, weshalb der FC Basel keinen neuen Stürmer geholt hat

18.02.2026 - 17:39
Abwehrtalent verlängert

Der FC Basel verkündet positive News zu Marvin Akahomen

18.02.2026 - 16:45
Rückkehr nach Schweden

Nächster Abgang beim FC Basel: Leihe von Jeremy Agbonifo abgebrochen

18.02.2026 - 11:47
In den Schulferien

Der FC Basel lädt die Fans zum öffentlichen Training ein

17.02.2026 - 12:00