Der FC Basel kämpft gegen Leverkusen, BVB & Liverpool um ein Supertalent

Der FC Basel hat sich Hoffnungen auf eine Verpflichtung des ghanaischen Angreifers Issahaku Abdul Fatawu gemacht. Offenbar vergeblich.

Das 17-jährige Supertalent spielt derzeit noch in seiner Heimat beim Steadfast FC. In diesem Sommer steht für den U20-Nationalspieler aber aller Voraussicht nach der Sprung nach Europa an. Die Interessentenliste ist lang und äusserst prominent. Laut “Goal” bekunden mittlerweile Bayern Leverkusen, Borussia Dortmund und auch Liverpool Interesse an Fatawu. Davor waren auch “kleinere” Klubs wie Udinese, Red Bull Salzburg, Nordsjaelland sowie der FC Basel an ihm dran.

Demnächst könnte der Linksfuss sogar schon sein Debüt in der ghanaischen A-Nationalmannschaft geben. Derzeit befindet er sich in Deutschland, wo er soeben einen Deal mit Ausrüster Nike abgeschlossen hat. Favorit auf eine Verpflichtung soll inzwischen Bayer Leverkusen sein. Der FCB droht hingegen leer auszugehen.

psc 27 Mai, 2021 10:25