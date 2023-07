FC Basel könnte auch Dan Ndoye an Frankreich verlieren

Mit dem Verkauf von Dan Ndoye winkt dem FC Basel die nächste millionenschwere Einnahme. Wohin es ihn womöglich ziehen wird, ist noch vollkommen offen. Aus Frankreich gibt es Interesse.

Nach Andy Diouf (RC Lens) und Andy Pelmard (Clermont Foot) könnte der FC Basel seinen nächsten Starspieler an einen Klub aus dem benachbarten Frankreich verlieren.

Wie "OM Inside" berichtet, signalisiert Olympique Marseille konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Dan Ndoye (22). Die Bebbi, so heisst es, fordern nach aktuellem Stand aber noch zu viel Ablöse.

Die Teilnahme mit der Schweizer Auswahl an der U21-Europameisterschaft, bei der Ndoye gesetzt war und in vier Spielen zwei Tore erzielte, hat das Interesse an dem Flügelstürmer noch mal verstärkt. Ein schneller Wechsel deutet sich allerdings nicht an.

Ndoye steht am Rheinknie noch bis 2026 unter Vertrag. Vor Kurzem hiess es erst, dass sich auch West Ham United und der FC Everton aus der Premier League sowie die AS Monaco, Sporting und auch der FC Porto mit Ndoye beschäftigen.

aoe 22 Juli, 2023 11:07