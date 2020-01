Der FC Basel kündigt eine Neuausrichtung an

Der FC Basel richtet seine Nachwuchsabteilung neu aus. Der neue starke Mann heisst Percy van Lierop.

Der 45-jährige Niederländer, der auch schon als Nachwuchskoordinator bei Ajax Amsterdam fungierte, übernahm per 6. Januar offiziell die operative Gesamtleitung der Nachwuchsabteilung. Der bisherige Koordinator, Massimo Ceccaroni, soll sich fortan noch intensiver um die strategische Kooperation mit dem indischen Partnerverein Chennai City FC und um den Aufbau der Nachwuchsakademie in Südindien kümmern.

FCB-CEO Roland Heri sagt: “Die Nachwuchsarbeit auf dem Campus ist das Herzstück des FC Basel. Der Förderung von eigenen Nachwuchsspielern und -spielerinnen wollen wir in Zukunft noch mehr Bedeutung verleihen, um möglichst viele eigene Talente in die erste Mannschaft zu integrieren. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir mit Percy van Lierop einen anerkannten Experten für diese Aufgabe gewinnen konnten.”

Lierop hat vor seiner Zeit bei Ajax als Akademieleiter auch schon die Nachwuchsphilosophie bei Red Bull Salzburg geprägt.

Sein neues Engagement bei den Bebbi kommentiert er so: “Der FC Basel geniesst in ganz Europa einen ausgezeichneten Ruf als Ausbildungsclub. Ich freue mich ausserordentlich, hier in Basel tätig sein zu dürfen und mitzuhelfen, die Nachwuchsabteilung weiterzuentwickeln.”

Roland Heri weiter: “Wir müssen neue Wege gehen und uns auch im Nachwuchs breiter aufstellen. Ein regelmässiger Transferüberschuss ist für den FC Basel von vitaler Eminenz. Angesichts der relativ geringen Einnahmen aus den nationalen TV-Geldern sind Transfereinnahmen derzeit der grösste Hebel und die wichtigste budgetäre Erlösquelle für den FC Basel.”

Vor diesem Hintergrund möchte der Verein auch die Rolle von Massimo Ceccaroni weiter stärken. Der bisherige Nachwuchschef, der sich im letzten Jahr bereits intensiv um den Ausbau der strategischen Zusammenarbeit mit dem indischen Partnerclub Chennai City FC gekümmert hat, soll fortan als Gesamtverantwortlicher Sport und als Botschafter für die rotblaue Nachwuchsakademie in Indien verantwortlich zeichnen.

Massimo Ceccaroni: “Ich habe mich intensiv mit dem Projekt in Indien auseinandergesetzt, sehe grosses Potenzial darin und freue mich auf diese neue Aufgabe, die mich – wiederum als Ausbilder und Entwickler – fordern wird.”

Der FC Basel begann sich im Februar 2019 beim indischen Traditionsverein Chennai City FC zu engagieren. Die strategische Partnerschaft mit dem indischen Spitzenclub basiert auf der Ausbildung von Talenten, einer engen Zusammenarbeit im Scouting-Bereich sowie dem Aufbau einer Nachwuchsakademie nach dem Vorbild des Campus in Basel.

ℹ Die Nachwuchsabteilung des FC Basel 1893 wird neu organisiert: Der Niederländer Percy van Lierop übernimmt ab dem 6. Januar 2020 die operative Gesamtleitung.

Alle Infos ➡ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/akbTsaJ4Tk — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 6, 2020

psc 6 Januar, 2020 12:13