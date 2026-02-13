SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
FC Basel-Verteidiger Finn van Breemen erleidet weiteren Verletzungsrückschlag

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 13 Februar, 2026 09:16
Der niederländische Abwehrspieler Finn van Breemen wartet beim FC Basel weiterhin auf seinen ersten Profieinsatz. So rasch wird dieser auch nicht dazukommen.

Der Abwehrspieler fehlte im Aufgebot bei der 0:2-Niederlage in Sion am Donnerstag erneut. Wie Trainer Stephan Lichtsteiner bekanntgab, musste van Breemen wegen einer Blessur passen. Zugezogen hatte er sich diese beim Einsatz mit der U21 am vergangenen Wochenende.

Für van Breemen setzt sich eine rabenschwarze Serie fort. Einzige seine erste Saison im Trikot des FCB 2023/24 lief noch ohne grössere Verletzungsprobleme. Danach machten ihm eine Achillessehneverletzung und Knieprobleme zu schaffen. In dieser Spielzeit bestritt er einzig vier Einsätze in der Promotion League.

