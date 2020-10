Der FCB bestätigt den Abgang von Kemal Ademi

Der FC Basel bestätigt am Montagabend den Abgang von Torjäger Kemal Ademi.

Die Bebbi haben sich mit dem türkischen Spitzenverein Fenerbahçe über einen Transfer des 24-Jährigen geeinigt. Nur ein Jahr nach seiner Ankunft in Basel und trotz Vertrag bis 2023 verlässt Ademi den Super League-Klub bereits wieder. Der neue Trainer Ciriaco Sforza zählte nicht auf ihn. Die Reise für den Stürmer geht in die Türkei. Ademi unterschreibt in Istanbul für drei Jahre bis 2023 mit Option auf eine weitere Spielzeit. Zu den Ablösemodalitäten werden keine Angaben gemacht.

Ailemize hoş geldin Kemal Ademi! 💛💙 pic.twitter.com/6vehnJhq9T — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) October 5, 2020

Danke für alles, Kemal 🙏🏼! Kemal Ademi wechselt per sofort vom FC Basel 1893 zum aktuell Zweitplatzierten der höchsten türkischen Liga, zu @Fenerbahce. Alle Infos ➡️ https://t.co/mcp14DTD6m#FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/nyFigheYHv — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) October 5, 2020

psc 5 Oktober, 2020 17:28