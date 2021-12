Der FCB schiebt die Entscheidung in der Trainerfrage auf

Der FC Basel hat sich am Montag “während mehrerer Stunden konstruktiv ausgetauscht”. Ob Trainer Patrick Rahmen nun bleiben darf oder gehen muss, wurde noch nicht entschieden.

In einem dünnen Statement auf der Webseite teilen die Basler mit, dass “der Prozess der detaillierten Analyse und der Auslegeordnung noch sicher bis Ende Jahr” daure. Bis dahin fällt auch in der Trainerfrage noch kein Entscheid. Die Involvierten wollten nun “die Feiertage nutzen, um gemeinsam die Weichen für die Rückrunde zu stellen.” Weitere Auskünfte gibt es vorerst nicht. Klubboss David Degen hatte sich am Wochenende im “Sonntagsblick” erklärt und Trainer Patrick Rahmen nicht wirklich den Rücken gestärkt. Dieser signalisierte nach dem abschliessenden 2:2 gegen GC im letzten Ligaspiel des Jahres aber signalisiert, dass er weitermachen will. Sein Vertrag läuft noch bis Saisonende.

Es wird wohl noch einige Tage dauern bis ein endgültiger Entscheid feststeht.

psc 20 Dezember, 2021 17:57