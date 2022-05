Der FCB will sich Hertha-Talent Anton Kade krallen

Der erst 18-jährige Flügelstürmer Anton Kade hat in dieser Saison bereits erste Erfahrungen in der Bundesliga gesammelt. Für die kommende Saison hat das Hertha-Talent allerdings noch keinen Vertrag. Davon will der FC Basel profitieren.

Nach Angaben von “transfermarkt.de” haben die Bebbi Kontakt zu Kade bzw. seinen Beratern um Ex-Nationalspieler Michael Ballack aufgenommen. Kade hat in Berlin bislang noch keinen Profivertrag unterzeichnet, obwohl Geschäftsführer Fredi Bobic dies anpeilt.

In Basel könnte Kade wohl ab nächster Saison regelmässig Erfahrungen in der Super League sammeln. Für welche Perspektive sich der deutsche U19-Nationalspieler entscheidet, ist noch offen. Erst einmal steht für ihn noch das deutsche U19-Meisterschaftsfinale gegen den BVB an. Zudem kämpft sein aktueller Klub gegen den HSV um den Klassenerhalt in der Bundesliga.

psc 19 Mai, 2022 10:47