Grosse Ehre für FCB-Profi Andy Diouf in der Conference League

Der FC Basel ist mit dem 2:2 gegen Zalgiris Vilnius in der Conference League nach 2:0-Vorsprung nicht zufrieden. Andy Diouf darf aber dennoch mit Stolz auf das Spiel zurückblicken.

Der 19-jährige Franzose brachte die Bebbi mit einem herrlichen Distanzschuss bereits in der ersten Minute in Front. Sein herrlicher Schuss wird nun auch zum Tor der Woche in der Conference League gekürt. Eine grosse Ehre für Andy Diouf, der im Sommer auf Leihbasis von Stade Rennes nach Basel wechselte.

Dioufs Geschoss im Video:

psc 28 Oktober, 2022 15:54