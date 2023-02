FCB-Trainer Alex Frei spricht über Eklat gegen Luzern

Der FC Basel hat am vergangenen Samstag zu Hause gegen Luzern mit 2:3 verloren. Nach dem Abpfiff war der Ärger und die Unzufriedenheit riesig. Einige Spieler wollten sich schnurstracks in die Kabine verabschieden, was bei Captain Fabian Frei aber gar nicht gut ankam. Trainer Alex Frei pflichtet seinem Schützling bei.

Für den FCB-Coach ist klar, dass man auch in der schweren Stunde einer solchen Niederlage in letzter Minute die Fans nicht vergisst und sich nach dem Schlusspfiff artig bei diesen für den Support bedankt. «Ich erwarte von meinen Spielern, dass sie sich bei den Fans bedanken und nicht einfach in der Kabine verschwinden. Clubgeschichte muss man respektieren. Ich gehe nicht davon aus, dass das nochmals passieren wird», hält Frei am Dienstag auf der Pressekonferenz vor dem Cupspiel gegen die Grasshoppers fest.

Wegen der Ereignisse gegen Luzern gerieten zwischenzeitlich auch Alex Frei und Taulant Xhaka aneinander.

psc 31 Januar, 2023 16:28