Frei nach Niederlage gegen YB: “Selten so frustriert nach einem Match”

Der FC Basel musste sich am Sonntag mit 1:3 gegen YB geschlagen geben. Fabian Frei liess im Anschluss seinen Frust freien Lauf.

YB geriet im Duell mit dem FC Basel durch Michael Lang in der 22. Minute in Rückstand, wusste aber durch Vincent Sierro in der 39. Minute den Ausgleich zu erzielen. Nach dem Seitenwechsel trafen noch Nicolas Moumi Ngamaleu (69.) sowie Jordan Siebatcheu (72.) für die Hausherren.

Danach sagte Fabian Frei dem “SRF”: “Ich war noch selten so frustriert nach einem Match wie heute.” Der Mittelfeldspieler der Bebbi bemängelte “die Art und Weise und dass wir diesen Match verloren haben. Dabei waren wir diesmal am besten dabei von den drei Spielen, die wir in dieser Saison gegen YB gehabt haben. Davon können wir uns wenig kaufen, es tut darum umso mehr weh. Wir haben eine grosse Chance liegen gelassen heute”. Sein Trainer Patrick Rahmen meinte dazu: “Fabi hat sein Ventil geöffnet. Er war natürlich auch wütend. Wir hätten diesen Match gewinnen können.”

adk 14 Februar, 2022 10:59