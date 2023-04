Gerardo Seoane plant vorerst keine Rückkehr in die Schweiz

Gerardo Seoane fühlt sich bereit für die Übernahme eines neuen Trainerjobs. Eine Rückkehr in die Schweiz ist vorerst nicht geplant.

Der 44-Jährige ist in dieser Woche Gast im Podcast «Anderi Liga» und spricht dabei auch über seine Zukunftspläne. Nach seinem Aus bei Bayer Leverkusen im vergangenen Herbst wollte er bis Ende 2022 erst einmal eine Auszeit nehmen. Mittlerweile ist er nach eigener Aussage aber bereit für eine Rückkehr an die Seitenlinie. Er habe auch schon Sondierungsgespräche mit gewissen Klubs und Verantwortlichen geführt. Zu Klubs aus der Schweiz gab es allerdings keine konkreten Kontakte. Und Seoane plant vorläufig auch kein Engagement in der Super League.

Er mache zwar keine Türen zu, aber aufgrund seiner Vergangenheit bei den Young Boys und auch beim FC Luzern wäre es für ihn «aus emotionaler Sicht schwierig, unmittelbar zurück in die Schweiz zu kommen.»

Seoane spricht sechs Sprachen fliessend und könnte diesbezüglich in jeder Topliga anheuern. Dies scheint auch sein Ziel sein. «Im Moment orientiere ich mich eher im Ausland, aber schliesse nicht aus, in Zukunft wieder in der Schweiz Trainer zu sein», fügt der dreimalige YB-Meistertrainer an.

Ein Engagement als Nationaltrainer schliesst Seoane derzeit gänzlich aus. Er wolle momentan täglich auf dem Platz stehen.

psc 4 April, 2023 15:42