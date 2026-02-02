Der HSV bestätigt den Zuzug von FCB-Stürmer Philip Otele

Flügelstürmer Philip Otele verlässt den FC Basel und schliesst sich auf Leihbasis bis Saisonende dem Hamburger SV an.

Dies bestätigen die Klubs am Montagabend kurz vor der Transfer-Deadline in der Bundesliga. Der HSV sichert sich auch eine Kaufoption. Der FC Basel teilt mit, dass man den 26-jährigen Nigerianer eigentlich nur definitiv abgeben wollte. Nun kommt man aber dem Spieler entgegen, der diesen Wechsel zu den gegebenen Konditionen unbedingt vollziehen wollte.

Otele wechselte erst vor einem Jahr aus Frankreich zum FCB und war in der vergangenen Spielzeit massgeblich am Doublegewinn der Bebbi beteiligt. Im Sommer stand ein Transfer bereits zur Debatte, kam dann aber nicht zustande. Nun erfolgt der Wechsel.

«Philip ist ein Flügelspieler, wie er im Buche steht. Er bringt ein hohes Mass an Spielwitz und Torgefahr mit. Dabei agiert er mit dem Ball sehr mutig und sucht mit seinen Dribblings oft den direkten Weg zum Tor. Darüber hinaus ist Philip im Spielrhythmus und steht voll im Saft. Er hat bereits einen besonderen Karriereweg hinter sich, auf dem er sich alles hart erarbeiten musste. Philip hat nun große Lust auf die nächste Challenge in der Bundesliga. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den HSV entschieden hat», sagt HSV-Sportdirektor Claus Costa.