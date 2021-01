Knie-OP: Xhaka fehlt Basel noch länger

Das Drama um Taulant Xhaka nimmt seinen Lauf: Der Mittelfeld-Star des FC Basel muss sich einer Opertion unterziehen und ist wohl für den Rest der Saison raus.

Seit dem 11. August 2020 ist Taulant Xhaka nun schon ohne Pflichtspiel für den FC Basel. Und an dem aus Bebbi-Sicht traurigem Umstand wird sich demnächst auch nichts ändern.

Der 29-Jährige wird sich Anfang Februar einer Operation am rechten Knie unterziehen und fällt höchstwahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Xhaka war in besagtem August in den Viertelfinals der Europa League gegen Shachtar Donezk verletzungsbedingt ausgewechselt worden.

Im Anschluss daran wurde nach eingehenden Untersuchungen ein Teilriss am Innenband des rechten Kniegelenks diagnostiziert. Auch auf Wunsch des Spielers war eine konservative Behandlung durchgeführt worden, die allerdings nicht den erhofften Erfolg brachte.

“Da der Heilungsverlauf nicht wie gewünscht verlief und er bis heute nicht beschwerdefrei trainieren kann, haben sich der Mittelfeldspieler und der Club zum nun unausweichlichen Schritt der Operation entschieden”, heisst es.

🏥 Taulant Xhaka muss am Innenband operiert werden. Er wird Anfang Februar operiert. Der 29-Jährige verpasst somit höchstwahrscheinlich den Rest der aktuellen Saison 2020/2021. Wir wünschen dir eine rasche Genesung, Tauli! 🙏🏼 #FCBasel1893 #zämmestark #rotblaulive pic.twitter.com/NruPznFyma — FC Basel 1893 (@FCBasel1893) January 15, 2021

aoe 15 Januar, 2021 17:24