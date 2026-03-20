Jonas Omlin erhält ein Sonderlob von seinem Leverkusener Trainer

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand hat auf der Torhüterposition plötzlich die Qual der Wahl: Nachdem auch Mark Flekken wieder zur Verfügung steht, hat er gleich drei frühere oder aktuelle Nummern 1 zur Auswahl. Dazu gehört auch Jons Omlin.

Der 32-Jährige wechselte im Winter aufgrund der zwischenzeitlichen Verletzung von Flekken auf Leihbasis von Gladbach zur Werkself. Da Konkurrent Janis Blaswich stets gute Leistungen zeigte, konnte Omlin sein Können jedoch nur im Training zeigen. Mit dessen Engagement ist Trainer Hjulmand sehr zufrieden, wie er auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel beim 1. FC Heidenheim betont. Dieser ist mit seinem Torhüter-Quartett, zu dem auch noch Niklas Lomb gehört glücklich. Alle vier seien «unglaublich gute Spieler und Menschen» sowie echte Teamplayer, die das Niveau im Training hochalten.

Die interne Konkurrenz sei riesig und auch ein Vorteil: «Es ist eine schwierige Wahl, aber die Konkurrenz und das hohe Level der Torhüter ist gut für unsere Mannschaft.»

Offen ist, wer nun gegen Heidenheim zwischen den Pfosten stehen wird. Die Wahl trifft Hjulmand allerdings nur zwischen Flekken und dem zuletzt formstarken Hjulmand. Omlin ist zurzeit die Nummer 3.

Dies könnte sich im Sommer wieder ändern. Omlin ist bekanntlich ein heisser Kandidat für eine Rückkehr zum FC Basel, wo er wieder der unangefochtene Stammkeeper wäre.