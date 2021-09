Lockerer Sieg: FCB im Cup eine Runde weiter

Der FC Basel hat die 2. Runde im Schweizer Cup souverän gemeistert. Gegen Rorschach gab es am Sonntag einen 3:0-Sieg.

Mit 3:0 setzte sich der FC Basel in der 2. Runde klar gegen Rorschach durch und hat sich damit für die nächste Cup-Runde qualifiziert. Die Bebbi gingen jedoch erst in der 36. Spielminute durch Liam Millar in Führung. Nach dem Seitenwechsel legten Taulant Xhaka (62.) und Matias Palacios (79.) nach.

adk 19 September, 2021 16:20