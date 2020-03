FCB-Trainer Koller spricht über den Umgang mit dem Coronavirus

FCB-Coach Marcel Koller spricht in einem Video auf “FCB-TV” über die Einschränkungen bei seiner Arbeit mit dem Team durch den Coronavirus.

Der Spielbetrieb in der Super League steht mindestens bis Ende März still. Der FC Basel befindet sich allerdings in einer speziellen Situation, da er am 12. und 19. März zwei Europa League-Spiele austrägt. Trainer Marcel Koller erklärt: “Wir sind mit diesem Coronavirus derzeit etwas auf Sparflamme. Wir versuchen aber in den Trainings doch richtig Gas zu geben, weil wir auch noch ein Europa League-Spiel in Frankfurt und dann zu Hause haben.”

Für den FCB-Coach und die Mannschaft geht es darum, die Zeit zu überbrücken bis es wieder mit dem regulären Alltag weitergeht – auch wieder mit Fans im Stadion: “Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder mit euch im Stadion spielen kann. Wir haben bei uns in der Kabine auch einige Vorsichtsmassnahmen getroffen mit Desinfektionsmitteln. Den Spielern sagen wir, dass sie sich häufiger die Hände waschen.”

Offen bleibt vorderhand, ob die Bebbi das Heimspiel gegen Frankfurt am 19. März mit Zuschauern oder vor leeren Rängen austrägt. Das bundesrätliche Verbot für Grossveranstaltungen gilt vorerst bis zum 15. März.

