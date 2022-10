Neuzugang Riccardo Calafiori kommt zum FCB-Debüt

Der italienische Neuzugang Riccardo Calafiori wird am Donnerstag wohl sein erstes Spiel für den FC Basel bestreiten.

Kurz nach seinem Wechsel von der AS Roma ans Rheinknie zog sich Calafiori einen Muskelfaserriss zu, weshalb er bislang ausfiel. Nun bestätigte Trainer Alex Frei, dass Calafiori im Heimspiel gegen Slovan Bratislava erstmals im Kader stehen wird. In der Startelf wird der 20-Jährige noch nicht zum Zug kommen, eine Einwechslung scheint aber sehr wahrscheinlich zu sein.

Der FCB ist mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Conference League gestartet und will gegen den slowakischen Meister den dritten Sieg in Folge realisieren. Bis am Mittwochmittag wurden für die erste Begegnung der zwei Vereine 12’500 Tickets verkauft.

psc 5 Oktober, 2022 19:30