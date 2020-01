Der Alderete-Berater besucht die Milan-Geschäftsstelle

Der Berater von FCB-Verteidiger Omar Alderete weilte am Donnerstag auf der Geschäftsstelle von Milan.

Laut italienischen Medienberichten hat sich Augusto Paraja im Casa Milan mit den Klubverantwortlichen der Rossoneri über einen künftigen Wechsel des paraguayischen Verteidigers unterhalten. Omar Alderete wechselte im vergangenen Sommer aus Argentinien zu den Bebbi und hat dort sofort die Rolle als Leader der Defensive übernommen. Nach nur einem Jahr in Basel könnte sich der Innenverteidiger in Richtung Topliga verabschieden.

Die Gespräche zwischen Paraja und Milan könnten einen Transfer im kommenden Sommer vorbereitet haben. Auch bei der AS Roma und bei Juventus ist der Name Alderete bereits gefallen. Der FCB darf sich bei einem allenfalls schon baldigen Abgang also zumindest auf eine hohe Ablöse freuen. Der aktuelle Vertrag in Basel läuft bis 2023.

psc 30 Januar, 2020 20:44