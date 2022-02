Perfekt: Der FC Basel stellt seinen serbischen Neuzugang vor

Der FC Basel stellt am Mittwochmittag seinen serbischen Neuzugang Strahinja Pavlovic vor.

Der 20-jährige Innenverteidiger stösst bis Saisonende auf Leihbasis von Monaco zu den Bebbi. Der FCB hat sich zudem eine Kaufoption für eine definitive Übernahme gesichert. Pavlovic stammt aus der Nachwuchsabteilung von Partizan Belgrad. 2018/19 gewann er mit der Mannschaft den serbischen Cup. Im darauffolgenden Wintertransferfenster schloss er sich der AS Monaco an. Im September 2020 debütierte er ausserdem in der serbischen A-Nationalmannschaft, für die er seither 15 Länderspiele bestritt.

FCB-Kaderplaner Philipp Kaufmann sagt zum Neuzugang: “Trotz seines noch jungen Alters ist Strahinja ein vielversprechender Innenverteidiger, der schon einiges an Erfahrung auf höchster internationaler Profistufe sammeln konnte. Dank seiner Physis, seiner Erfahrungen und aufgrund der Tatsache, dass er ein Linksfuss ist, passt er perfekt in das Profil, welches wir in der Verteidigung noch gesucht haben. Wir freuen uns sehr, dass Strahinja uns per sofort weiterhelfen kann.”

Pavlovic freut sich auf die Herausforderung in der Schweiz: “Ich sehe mich als physisch starken, aggressiven Spieler, der immer 100 Prozent für das Team gibt und auch gerne eine Leader-Rolle einnimmt. Als Innenverteidiger hilft mir meine Grösse bei Kopfbällen und mein linker Fuss im Aufbauspiel. Neben dem Platz schätze ich mich als umgänglichen, netten Typen ein. Ich freue mich sehr auf die kommende Zeit und darauf die Fans im Stadion kennenzulernen.”

psc 16 Februar, 2022 12:43