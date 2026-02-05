SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 5 Februar, 2026 09:14
Shaqiri legt sich nach Cup-Out mit Fan an

Xherdan Shaqiri legt sich nach dem Cup-Out in St. Gallen (1:2) unmittelbar nach Schlusspfiff mit einem mitgereisten Fan auf eine hitzige Diskussion ein. Der 34-Jährige gibt sich im Anschluss aber gelassen.

Gegenüber Journalisten betont der FCB-Captain, dass er nach der Niederlage in St. Gallen natürlich in erster Linie enttäuscht sei – wie auch alle mitgereisten FCB-Fans. Dass es da bei Diskussionen auch einmal etwas hitziger werden kann, ist für den früheren Nati-Star klar. «Das gehört dazu im Fussball. Ich weiss gar nicht mehr, was er gesagt hat», wird Shaqiri von «20 Minuten» zitiert. Und weiter: «Es ist keiner happy, wenn wir hier einen Match verlieren – klar. Aber es bringt auch nichts, wenn man irgendetwas anstiftet. Man muss zusammenhalten.»

Letztlich würdigt der Basler Edeltechniker auch die Leistung des Gegners: «Auch das ist Fussball: St. Gallen hat es verdient, sie waren besser.» Mit drei Niederlagen in Folge hat der FCB nun zunächst das Aus in der Europa League, später einen Rückschlag im Meisterschaftsrennen und nun auch noch das Cup-Aus besiegelt. Dennoch gilt für Shaqiri: «Jetzt müssen wir hart arbeiten, damit wir in die Erfolgsspur zurückfinden.» Die Meisterschaft will er nicht abhaken, solange rechnerisch noch alles möglich ist.

