SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Fokus klar

Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 11:06
Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

Der FC Basel verliert am Wochenende in Luzern mit 2:4. Nach der Partie ist Xherdan Shaqiri enttäuscht und findet klare Worte.

Der FCB-Captain sah gegen den FCL zwar durchaus einige gute Momente, wie er der «Basler Zeitung» verrät, stellt aber auch klar, dass sich der FC Basel in einer «sehr schwierigen Phase» befinde. Um aus dieser herauszukommen, gäbe es nur zwei Dinge: «Zusammenstehen und jeden Tag hart arbeiten.» Die Bebbi steuern nach dem Doublegewinn in der vergangenen Saison auf eine titellose Spielzeit hin, was Shaqiri natürlich ärgert. «Es gurkt mich immer an, wenn der FCB Ende Saison mit nichts dasteht», hält der Edeltechniker fest: «Nach meinem Verständnis muss der FC Basel um Titel spielen. Da ist jeder enttäuscht, wenn es nicht in diese Richtung läuft. Und ich sowieso, zumal ich immer noch hungrig bin. Nach dieser Saison müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen und den FC Basel so schnell als möglich dorthin zurückzuführen, wo er hingehört.»

Welche Schlüsse dies sind, ist noch offen. Zurzeit ärgert sich Shaqiri vor allem über individuelle Fehler, die immer wieder begangen werden. Dabei ist das angekündigte «Zusammenstehen» und «hart arbeiten» nun aber umso wichtiger.

Mehr Dazu
Dankt dem Verein

Ludovic Magnin findet nach seiner FCB-Entlassung bereits die ersten Worte
Verstärkung für die Offensive?

Exklusiv: Vaduz hat FCB-Stürmer Kaio Eduardo wieder auf dem Zettel
Rückkehr nach Europa

Ex-Basler Raoul Petretta bei zwei Bundesliga-Klubs im Gespräch
Wechsel im Winter?

Stürmer Philip Otele steht beim FC Basel vor Januar-Abgang
Cédric Don

Der FC Basel hat den Otele-Nachfolger bereits gefunden
Mehr entdecken
Bei Fasnacht dabei

FCB-Profis besuchen Cortège nach Pleite in Luzern

24.02.2026 - 13:18
Fokus klar

Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

24.02.2026 - 11:06
"Einstellung hat gefehlt"

FCB-Coach Stephan Lichtsteiner übt nach Pleite in Luzern scharf Spielerkritik

23.02.2026 - 09:51
Wegen einer Sperre

Der FC Basel darf Neuzugang Becir Omeragic noch nicht einsetzen

20.02.2026 - 14:08
Zu Spezialpreis

Der FC Basel lädt Fasnachtsvereine, Guggen & Cliquen in den St. Jakob-Park ein

20.02.2026 - 13:36
Abgeblitzt

Der FC Basel versuchte Andrin Hunziker vergeblich zurückzuholen

20.02.2026 - 09:52
Finanzielle Überlegungen waren wichtiger

FCB-Sportchef Stucki bezeichnet Adjetey-Abgang als Tragödie

19.02.2026 - 17:41
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

19.02.2026 - 11:52
Viele Wechsel

Der FC Basel kündigt im Sommer «extreme Fluktuation» im Kader an

19.02.2026 - 10:26
Sportchef gibt Auskunft

Daniel Stucki erklärt, weshalb der FC Basel keinen neuen Stürmer geholt hat

18.02.2026 - 17:39