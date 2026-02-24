Für Shaqiri gibt es in der schwierigen Phase des FC Basel nur zwei Dinge

Der FC Basel verliert am Wochenende in Luzern mit 2:4. Nach der Partie ist Xherdan Shaqiri enttäuscht und findet klare Worte.

Der FCB-Captain sah gegen den FCL zwar durchaus einige gute Momente, wie er der «Basler Zeitung» verrät, stellt aber auch klar, dass sich der FC Basel in einer «sehr schwierigen Phase» befinde. Um aus dieser herauszukommen, gäbe es nur zwei Dinge: «Zusammenstehen und jeden Tag hart arbeiten.» Die Bebbi steuern nach dem Doublegewinn in der vergangenen Saison auf eine titellose Spielzeit hin, was Shaqiri natürlich ärgert. «Es gurkt mich immer an, wenn der FCB Ende Saison mit nichts dasteht», hält der Edeltechniker fest: «Nach meinem Verständnis muss der FC Basel um Titel spielen. Da ist jeder enttäuscht, wenn es nicht in diese Richtung läuft. Und ich sowieso, zumal ich immer noch hungrig bin. Nach dieser Saison müssen wir die richtigen Schlüsse ziehen und den FC Basel so schnell als möglich dorthin zurückzuführen, wo er hingehört.»

Welche Schlüsse dies sind, ist noch offen. Zurzeit ärgert sich Shaqiri vor allem über individuelle Fehler, die immer wieder begangen werden. Dabei ist das angekündigte «Zusammenstehen» und «hart arbeiten» nun aber umso wichtiger.