Zbinden freut sich auf Wiedersehen mit Abraham

Seit Freitagabend steht es fest: Der FC Basel trifft im Achtelfinale der Europa League auf Eintracht Frankfurt. Mit im Gepäck werden die Adler David Abraham haben, der jahrelang für die Bebbi spielte. Ruedi Zbinden freut sich auf das Wiedersehen.

Am Ende trennte sich Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg mit 2:2 und fixierte am Freitagabend den Einzug ins Achtelfinale der Europa League. In der Runde der letzten 16 geht es für den Bundesligisten nun gegen den FC Basel.

“Frankfurt ist ein toller Club mit vielen Fans. Ich freue mich zudem auf das Wiedersehen mit David Abraham”, kommentierte FCB-Sportdirektor Ruedi Zbinden das gezogene Los.

Vier Jahre beim FCB

Abraham wechselte im Sommer 2008 für 2,7 Millionen Euro Ablöse vom argentinischen Independiente ans Rheinknie. Während seiner vierjährigen Vereinszugehörigkeit wurde Abraham dreimal Schweizer Meister und zweimal Cupsieger.

Inzwischen spielt der Innenverteidiger seit viereinhalb Jahren für die Eintracht, bei der er Captain und absolut gesetzt ist. Negativ fiel der Heisssporn in dieser Saison wegen eines Remplers gegen Freiburgs Trainer Christian Streich auf, der eine mehrwöchige Sperre nach sich zog.

aoe 29 Februar, 2020 11:49