Zwei Serie A-Klubs wollen sich FCB-Juwel Sebastiano Esposito krallen

Die Zeit des italienischen Supertalents Sebastiano Esposito beim FC Basel könnte nach einem Jahr bereits ablaufen.

Den 19-jährigen zieht es nach der einjährigen Leihe möglicherweise wieder in seine Heimat. Laut “Gazzetta dello Sport” zeigen mit Empoli und Salernitana gleich zwei Vereine aus der Serie A Interesse an Esposito. Dieser steht bei Inter noch bis 2025 unter Vertrag, wobei der FCB über eine Kaufoption verfügen würde (wiederum mit Rückkaufoption für Inter). Die Bebbi werden den geforderten Betrag aber kaum zahlen wollen bzw. können. Stattdessen spekulieren sie laut “Blick” auf eine Verlängerung der Leihe. Bezüglich der Konditionen soll sich der Super League-Klub mit Inter aber noch bei weitem nicht einig sein.

Derzeit ist bezüglich der Zukunft Espositos also noch alles offen. In der abgelaufenen Saison in Basel hat er in 34 Pflichtspielen sieben Treffer erzielt und neun Assists beigesteuert.

psc 6 Juni, 2022 14:02