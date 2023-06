3:2-Sieg im Final: YB entthront Lugano und ist Cupsieger

Die Young Boys schnappen sich den Schweizer Cup. Ein 3:2-Sieg gegen den FC Lugano verhilft YB zum Titel.

Die Young Boys sind nach 2020 wieder Schweizer Cupsieger. Mit einem 3:2-Erfolg holt sich YB den insgesamt achten Cup und entthront damit Vorjahressieger FC Lugano.

Der amtierende Meister ging nach 20 Minuten durch Jean-Pierre Nsame in Führung, der vor dem Pausenpfiff auch noch erhöhte (45.+3). Nach dem Seitenwechsel sorgte Mattia Bottani für den Anschluss (53.), ehe Meschack Elia in der 85. Minute die Führung ausbaute. Renato Steffens Treffer reichte Lugano am Ende nicht mehr (87.).

adk 4 Juni, 2023 16:00