Meister YB ist heiss auf Luganos Torjäger Zan Celar

Der slowenische Stürmer Zan Celar hat sich in den vergangenen zwei Jahren als einer der fähigsten Mittelstürmer der Super League bewiesen. Der 24-Jährige steht im Visier vom frisch gekürten Meister YB.

Die Berner sind laut «blue»-Journalist Daniel Romano sehr an einer Verpflichtung des siebenfachen Nationalspielers interessiert. Celar steht in der aktuellen Saison hinter den beiden YB-Stürmern Cedric Itten und Jean-Pierre Nsame mit 14 Treffern an dritte Position der Super League-Torschützenliste.

Möglicherweise läuft er in der kommenden Saison für den Schweizer Krösus auf. In der Vergangenheit hat der Angreifer indes auch schon Begehrlichkeiten im Ausland geweckt. Sein Vertrag in Lugano läuft bis 2025. In der Vergangenheit lief Celar auch schon für Serie A-Klub AS Roma auf.

psc 4 Mai, 2023 10:07