Europacup-Playoffs: Die Gegner von YB, Servette, Luzern & Lugano stehen fest

Die Young Boys müssen in dieser Saison nur eine Playoff-Runde überstehen, um sich für die Gruppenphase der Champions League zu qualifizieren. Die möglichen Gegner sind nun bekannt. Wie auch jene für Servette, Lugano und Luzern.

Der Schweizer Meister trifft auf den Sieger der Begegnung Slovan Bratislava (Slowakei) gegen Maccabi Haifa (Israel), die in der 3. Quali-Runde gegeneinander spielen. Ein weiterer kleiner Vorteil für YB ist die Tatsache, dass die erste Partie (am 22. oder 23. August) auswärts stattfindet und es am 29. oder 30. August im Wankdorf zum Rückspiel kommt.

Auch die weiteren möglichen Gegner von Servette, das die 3. Quali-Runde gegen die Rangers erreicht hat, stehen fest. Sollten die Genfer den schottischen Tabellenzweiten ausschalten, würde als Playoff-Gegner entweder PSV oder Sturm Graz warten.

In den Europa League-Playoffs wurde dem Schweizer Vertreter FC Lugano das belgische Team Royale Union Saint-Gilloise zugelost. Luzern käme es bei einem Weiterkommen gegen die Schotten von Hibernian mit Premier Ligist Aston Villa zu tun über. Zweifellos ein äusserst attraktives, aber sportlich brutales Los.

✨ YB trifft auf Slovan Bratislava oder Maccabi Haifa ➡️ Hinspiel: 22./23. August, Auswärts

⬅️ Rückspiel: 29./30. August, Stadion Wankdorf 🎟 Ticketing

16. August: Mitgliedervorverkauf

17. August: Öffentlicher Verkauf 👉 Weitere Infos (Pricing, Vorkaufsrecht,… pic.twitter.com/e25ivzqQ1s — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) August 7, 2023

psc 7 August, 2023 12:20