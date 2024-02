FC Luzern mehrere Wochen ohne Kevin Spadanuda

Der FC Luzern muss mehrere Wochen auf seinen Stürmer Kevin Spadanuda verzichten.

Wie die Innerschweizer mitteilen, hat sich der der 27-Jährige am Montag im Training eine Mittelfussfraktur zugezogen. Als Folge wird Spadanuda in den kommenden Spielen nicht zur Verfügung stehen. Ob die Blessur konservativ behandelt wird oder sich der Angreifer sogar operieren lässt, wird voraussichtlich in der kommenden Woche nach weiteren Abklärungen entschieden.

Schlechte Nachrichten… Kevin Spadanuda hat sich am vergangenen Montag im Training eine Mittelfussfraktur (links) zugezogen und wird dem FC Luzern mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Weitere Infos: https://t.co/ofDZCWtUnP#fcl #seit1901fürimmer #nomelozärn pic.twitter.com/uFUlY8O8Jc — FC Luzern (@FCL_1901) February 21, 2024

psc 21 Februar, 2024 11:57