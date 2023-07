Max Meyer gibt Saisonziel des FC Luzern aus

Persönlich wie sportlich liegt hinter Max Meyer ein überragendes Jahr. Das will der neue Captain gemeinsam mit dem FC Luzern mindestens bestätigen.

"Es ist das Ziel, dass ich meine letzte Saison mindestens bestätigen kann", sagt Max Meyer gegenüber "Nau.ch". Der offensive Mittelfeldspieler wusste gleich in seiner ersten Saison in Diensten des FC Luzern vollauf zu überzeugen und kam auf 16 Torbeteiligungen in 29 Spielen der Super League.

Der FCL ist auch dank Meyers Vorstellungen am Ende auf dem 4. Platz gelandet und muss daher drei Qualifikationsrunden überstehen, um an der Gruppenphase der Conference League teilnehmen zu dürfen. Der FC Luzern wolle dieses Ergebnis bestätigen oder "sogar nochmal eine Schippe drauflegen", so Meyer.

Der ehemalige Schalker schnallt sich nach dem Wechseltheater um Ardon Jashari in dieser Saison auch die Captainbinde um den Arm. Meyer schwärmt derweil vom FCL, an den er noch bis 2024 gebunden ist.

"Ansonsten gibt es absolut keinen Grund, den Verein zu wechseln", betont der 27-Jährige. Der vierfache deutsche Nationalspieler weiss, was er beim FCL hat. "Hier werde ich geschätzt und hier darf ich spielen." Auch Luzern als Wohnort hat es Meyer angetan. "Ich glaube, es ist schwierig, sich hier nicht wohlzufühlen."

aoe 22 Juli, 2023 14:57