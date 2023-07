Teddy Okou: Darum bin ich zum FC Luzern gewechselt

Dem FC Luzern ist mit der Verpflichtung von Teddy Okou ein echter Coup gelungen. Der Neuzugang erläutert nun, wieso er sich für einen Wechsel in die Innerschweiz entschieden hat.

Der BSC Young Boys, der FC Zürich, Fortuna Düsseldorf und sogar PAOK Thessaloniki - in der Gerüchteküche war es um Teddy Okou in den vergangenen Wochen aufregend bestellt. Trotz der vielen teils finanziell wesentlich besser ausgearbeiteten Offerten entschied sich der 25-Jährige aber für einen Wechsel zum FC Luzern.

"Ich hatte mehrere gute Angebote und hätte mehr verdienen können. Aber ich bin nicht aus finanziellen Gründen in der Schweiz", sagt Okou im Gespräch mit "Blick". Der sportliche Aspekt sei viel wichtiger gewesen. "Luzern bietet alles, um meine Entwicklung fortzusetzen. Es ist der logische Schritt in meiner Karriere."

Teddy Okou überragte bei Lausanne-Ouchy

Okou hat in der Schweiz eine steile Karriere hingelegt. Der FC Stade-Lausanne-Ouchy holte ihn vor anderthalb Jahren aus der Vereinslosigkeit. In der Challenge League überragte der Franzose seitdem mit 22 Toren und 10 Vorlagen in 48 Spielen.

"Ich weiss, dass ich auf der Karriereleiter nach oben klettern kann. Aber mir fehlen noch gewisse Sachen. Diese muss und will ich lernen. Dafür ist Luzern der perfekte Klub", sagt Okou bescheiden. "Mir liegt es am Herzen, zu zeigen, dass ich in diesem Land meinen besten Fussball spielen kann."

