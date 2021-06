FCSG-Verteidiger Miro Muheim steht vor Wechsel nach Deutschland

Die Zukunft von Miro Muheim liegt wohl nicht mehr beim FC St. Gallen, sondern in Deutschland.

Wie “Nau.ch” berichtet, steht der ehemalige Schweizer U21-Nationalspieler vor einem Wechsel in Richtung Norden: Der SC Freiburg aus der Bundesliga und der Hamburger SV aus der 2. Bundesliga haben ihre Fühler nach dem Linksverteidiger ausgestreckt. Muheim stammt ursprünglich aus der Nachwuchsabteilung des FC Zürich und sammelte bereits früh Erfahrungen im Ausland. Beim FC Chelsea durchlief er einen Teil der Ausbildung, ehe er Anfang 2018 in die Schweiz zurückkehrte und beim FC St. Gallen unterschrieb. Dort läuft sein Vertrag noch für eine weitere Saison bis Juni 2022. Mit einem Wechsel in diesem Sommer können die Espen immerhin noch eine stattliche Ablöse kassieren. Allerdings geht ihnen ein weiterer Leistungsträger verloren. Aufzuhalten sein dürfte Muheim nicht, falls Freiburg oder der HSV tatsächlich Ernst machen.

psc 1 Juni, 2021 15:54