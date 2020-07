Zwei Bundesliga-Klubs heiss auf FCSG-Stürmer Ermedin Demirovic

Ermedin Demirovic schiesst in dieser Saison seine Tore für den FC St. Gallen. Der Weg des 21-Jährigen könnte bald in die Bundesliga führen.

Nach Informationen der “Bild” buhlen mit Hoffenheim und vor allem dem SC Freiburg zwei Bundesligisten aktiv um den deutsch-bosnischen Torjäger, der einst in der Jugend des HSV und von RB Leipzig spielte. Noch bis Saisonende ist Ermedin Demirovic von Deportivo Alaves an den FC St. Gallen ausgeliehen. Die Espen würden den Youngster gerne längerfristig binden. Ob sie angesichts der Konkurrenz aus Topligen Chancen haben, ist allerdings fraglich.

Zumal Alaves eine stolze Summe von 5 Mio. Euro für den Stürmer fordern soll – obwohl Demirovic nur noch ein Jahr an den spanischen Erstligisten gebunden ist. In der laufenden Saison netzte er in der Super League bereits elfmal ein.

psc 9 Juli, 2020 17:51