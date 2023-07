Kameruns Nationalspieler Samuel Oum Gouet wechselt in die Schweiz

Der kamerunische Mittelfeldspieler Samuel Oum Gouet läuft ab sofort in der Super League auf.

Der 25-Jährige unterschreibt bei Aufsteiger Yverdon-Sport einen Vertrag für zwei Jahre. Der Defensivspezialist wechselt vom belgischen Erstligisten KV Mechelen in die Romandie. Oum Gouet lief bereits 24 Mal für die kamerunische Nationalmannschaft auf. Unter anderem kam er bei der 0:1-Niederlage seines Landes gegen die Schweiz an der WM in Katar über 90 Minuten zum Einsatz.

𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝘂𝗲, 𝗦𝗮𝗺𝘂𝗲𝗹 !👋🏻🇨🇲 Samuel Oum Gouet, milieu de terrain, est un joueur d’Yverdon Sport ! L’international camerounais (il a notamment disputé la dernière Coupe du monde) a paraphé un contrat de deux ans au Stade municipal. Nous lui souhaitons la bienvenue !💚 pic.twitter.com/PFdJvYbjPS — Yverdon Sport (@yverdonsport) July 26, 2023

psc 26 Juli, 2023 11:02