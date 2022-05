1860 München kann sich Moritz Leitner nicht leisten

Mittelfeldspieler Moritz Leitner wird im Sommer wohl nicht zu seinem Ex-Klub 1860 München zurückkehren.

Wie ein Funktionär aus den Reihen des deutschen Drittligisten laut “Abendzeitung” mitteilt, könne man sich eine Verpflichtung des 29-Jährigen aus finanziellen Gründen nicht leisten. Die Löwen haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga verpasst. Das Budget ist weiterhin eng begrenzt und Leitner, der einst für den BVB in der Bundesliga und für Norwich City in der Premier League auflief, ist schlicht zu teuer.

Wohin der Weg des deutschen Spielmachers führt, ist unklar. Sein Vertrag beim FCZ läuft Ende Juni aus. Er kam nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer im Trikot der Zürcher nur zu neun Ligaeinsätzen.

psc 17 Mai, 2022 15:35