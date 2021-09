Abgang beim FC Zürich: Ein Offensivspieler wechselt nach Wil

Der FC Zürich schickt seinen Spielmacher Nils Reichmuth für den Rest dieses Jahres in die Challenge League zum FC Wil.

Der 19-Jährige soll bei den Ostschweizern bis Ende 2021 Spielpraxis sammeln, die er zurzeit beim FCZ in der ersten Mannschaft kaum erhält. Reichmuth ist seit der FE14 bei den Zürchern und absolvierte einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung in der FCZ Academy. Bisher kam der 19-Jährige, der im Sommer 2020 seinen ersten Profivertrag beim Stadtclub unterzeichnete, in sechs Pflichtspielen für den FCZ zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Zürchern läuft bis Juni 2023.

