Admir Mehmedi könnte im Sommer zum FCZ zurückkehren

Der frühere Schweizer Nationalspieler Admir Mehmedi könnte im Sommer zum FC Zürich zurückkehren.

Entsprechende Gerüchte gibt es schon länger. Nun äussert sich der 31-jährige Profi, der zurzeit für den türkischen Verein Antalyaspor aufläuft, gegenüber «Blick» dazu. «Es ist noch alles offen», sagt Mehmedi: «Ende Saison machen wir eine Auslegeordnung und schauen, was das Beste für uns als Familie ist. Mit den FCZ-Verantwortlichen habe ich seit meinem Abgang immer wieder Kontakt, unsere Beziehung ist sehr gut.»

Schon in der Vergangenheit hat der Stürmer betont, dass er zum Ende seiner Karriere noch einmal in der Schweiz spielen möchte. Sein Vertrag in Antalya läuft aber eigentlich noch bis Juni 2024. Ob es schon im kommenden Sommer soweit sein wird, ist also zumindest nicht in Stein gemeisselt. Mehmedi betont zudem, dass er sich mit seiner Frau Sevdije und den drei Kindern Noar (5), Nila (3) und Nael (1) an der Mittelmeerküste sehr wohl fühlt.

Lange Zeit ausser Gefecht

Eine Verletzung am Oberschenkel setzte Mehmedi zu Beginn dieser Saison monatelang ausser Gefecht. Inzwischen kommt er aber wieder regelmässig zum Einsatz – wenn auch nicht über 90 Minuten. «Es war langwierig. Aber mittlerweile bin ich schmerzfrei. Nach so einer langen Pause bin ich zwar noch nicht bei hundert Prozent, aber und auf bestem Weg dahin», führt der frühere Bundesliga-Profi aus.

Mehmedi hat auch schon ein wenig für die Karriere danach vorgesorgt. Eine KV-Lehre, die er einst auf der FCZ-Geschäftsstelle absolvierte, hat er in der Tasche. Nun steht er vor dem Abschluss eines Sportmanagement-Studiums. Auch seine zweite Karriere will er im Fussball verbringen. Die Arbeit in einem Klub soll ihn dabei mehr reizen als eine etwa als Spielerberater.

Bei einer Rückkehr zum FCZ könnte sogar ein Anschlussvertrag für die Zeit nach der Aktivkarriere winken.

psc 10 März, 2023 12:35