André Breitenreiter vergleicht Union Berlin mit dem FCZ

Union Berlin schreibt in dieser Saison bislang eine absolute Erfolgsgeschichte. Hoffenheims Trainer André Breitenreiter sieht sogar Parallelen zum FC Zürich der vergangenen Saison – aus gutem Grund.

Der deutsche Trainer war bekanntlich selbst sehr stark am FCZ-Märchen der letzten Saison beteiligt. Die Zürcher sicherten sich am Ende den Meistertitel – und Breitenreiter glaubt offenbar, dass dies nun in der Bundesliga auch für Union Berlin möglich ist. «Ich sehe in Union den FC Zürich des letzten Jahres. Es wird wahrscheinlich noch länger dauern, dass jeder Union unterschätzt und das für einen Zufall hält und jeder auf den Einbruch wartet», erklärt Breitenreiter am Donnerstag auf einer Pressekonferenz, «ich glaube nicht, dass der kommt. Alle Mannschaften, die den Anspruch haben, Meister werden zu wollen, sollten auf der Hut sein, weil der Abstand sonst grösser wird.»

Das Team von Trainerkollege Urs Fischer führt die Tabelle mit derzeit vier Punkten Vorsprung auf den FC Bayern an. Am letzten Wochenende gab es einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen Mitkonkurrent Borussia Dortmund.

Wie beim FCZ in der vergangenen Saison hat sich aus Sicht Breitenreiters bei Union Berlin eine feste Einheit gebildet: «Da weiss jeder was er zu tun hat, da nimmt sich keiner zu wichtig und jeder erfüllt seine Aufgabe. Es ist kein Zufall, dass sie da oben stehen, sie sind bärenstark. Man muss sie im Kampf um die Meisterschaft ganz gewiss auf dem Schirm haben.»

Wie lange der Lauf der Eisenen anhält, wird sich weisen. In der Liga gab es in dieser Saison einzig beim 0:2 bei Eintracht Frankfurt vor knapp drei Wochen einen echten Dämpfer.

psc 20 Oktober, 2022 16:15