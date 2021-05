Beschlossen: FCZ-Trainer Massimo Rizzo muss Posten räumen

Der FC Zürich geht mit einem neuen Cheftrainer in die kommende Saison: Massimo Rizzo muss seinen Posten räumen.

Dies geben die Zürcher am Mittwoch bekannt. Noch sei offen, ob Rizzo dem Klub in einer anderen Funktion erhalten bleibt. Der 47-Jährige übernahm die Leitung der Mannschaft im vergangenen Oktober nach der Trennung von Ludovic Magnin. Ende des Jahres erhielt er einen Vertrag als Cheftrainer bis Juni 2022. Nun muss er zumindest in der jetzigen Funktion bereits früher gehen.

Zur Nachfolge ist noch nichts bekannt. Die sportliche Führung um Sportchef Marinko Jurendic und Thomas Bickel beschäftigt sich mit der Suche.

psc 26 Mai, 2021 13:43