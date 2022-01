Blerim Dzemaili denkt an Rücktritt und kündigt Karriere als Spielerberater an

Blerim Dzemaili könnte seine lange Profikarriere im Sommer nach insgesamt 19 Jahren beenden.

Im Gespräch mit dem “Tagesanzeiger” lässt der FCZ-Profi durchblicken, dass der Rücktritt ein Thema ist, mit dem er sich sehr konkret befasst. Vor allem auch aus familiären Gründen: Sein Sohn Luan lebt mit Dzemailis Ex-Frau in Norditalien. “Mein Sohn ist mir extrem wichtig, und ich merke, wie sehr er mich braucht. Wir telefonieren täglich. Er ist der Hauptgrund, warum ich nicht sicher bin, ob ich noch eine Saison anhänge. Wäre er in meiner Nähe, würde ich spielen, bis der Körper sagt: Es ist vorbei, du kannst nicht mehr”, sagt der 35-Jährige. Der aktuelle Vertrag von Dzemaili endet im Sommer. Ob er diesen noch einmal verlängert, ist also offen.

Klar scheint aber bereits, wie es für den 69-fachen Schweizer Nationalspieler nach Beendigung der Karriere weitergeht. Dzemaili plant als Spielerberater einzusteigen. “Die Situation mit meinem Sohn wird mir viel Flexibilität abverlangen. Darum kann ich mir auch vorstellen, eine Managementfirma zu gründen und als Spielerberater tätig zu sein. Im Moment aber schaue ich nur auf das Hier und Jetzt.” Am Samstag beginnt für den Mittelfeldspieler und seine Kollegen die Rückrunde. Dzemaili möchte 15 Jahre nach seinem letzten Meistertitel mit dem FCZ wieder erfolgreich sein. Ein neuerlicher Meistertitel wäre zweifellos das perfekte Ende einer grossen Karriere.

psc 28 Januar, 2022 14:40